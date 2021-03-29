"Нам потрібно винести урок з цієї гри. У них був один шанс, і вони ним скористалися. Не думаю, що відновлення після важкої гри у Франції було проблемою. Ми часто граємо через два-три дні в своїх клубах, так що нічого страшного.

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Звичайно, ми розчаровані. Помилку, яку ми зробили, потрібно виключити і не повторювати в наступних іграх. Але у нас довгий відбірковий турнір, думаю, ми здатні потрапити на чемпіонат світу", – поділився Маліновський у коментарі прес-службі УЄФА.

Зазначимо, що збірна України втратила перемогу над Фінляндією через фатальну помилку Миколенка – захисник на останніх хвилинах привіз пенальті у власні ворота. Після цієї нічиєї Україна розташувалась на третій сходинці у групі D, маючи в активі 2 пункти. Стільки ж має і Фінляндія, а лідирує Франція з 4 очками.

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