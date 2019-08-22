Маліновський не вийде в старті Аталанти у першому турі Серії А, Шахов має хороші шанси зіграти проти Інтера, – GdS

Українські легіонери Руслан Маліновський і Євген Шахов готуються до офіційних дебютів за нові клуби в першому турі Серії А.

Провідне італійське видання La Gazzetta dello Sport спрогнозувало склади команд на перший тур Серії А, який відбудеться цього вікенду.

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Руслана Маліновського, на думку журналістів, не буде в старті Аталанти на гру зі СПАЛом (25 серпня). Українець мав шанс потрапити в основу через дискваліфікацію Ілічіча, однак головний тренер, скоріш за все, зробить вибір на користь іншого новачка Мурієля. Ба більше, альтернативою для нього розглядається Пашаліч, а не Маліновський.

А от у Євгена Шахова перспективи кращі. На матч проти Інтера (26 серпня) Gazzetta ставить його в стартову одинадцятку Лечче – на позицію треквартисти. Видання вважає, що український хавбек має вищі шанси з'явитися на полі з перших хвилин, ніж його партнер Манкосу – співвідношення 55% на 45%.

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