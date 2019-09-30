Маліновський: Не почуваюся зіркою в Аталанті

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розповів про адаптацію в італійському клубі.

"Такого почуття, як зірка, немає. Я перейшов у новий клуб, мені є що доводити. Ще чекає багато роботи.

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Я не бачив розвитку в інших клубах, які мене хотіли. Побудований на фізичних даних футбол, довгі передачі, фланги... А хотілося перейти в команду, яка грає в хороший футбол, в якій ти будеш прогресувати.

Ти ніколи не знаєш, скільки буде тривати тренування у Джан П'єро Гасперіні, не знаєш, що ми будемо робити під час нього. Коли заняття закінчується, ти відчуваєш, що вже все: ти максимально втомився і нічого більше не можеш зробити. Але після цього завжди є ще якась бігова робота, спринти, ривки, і ти вже робиш цю роботу, переступаючи через себе.

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Екс-захисник Ліверпуля Мартін Шкртел говорив, що ніде стільки не працював, не тренувався і не бігав. У Аталанти захисники повинні не тільки ззаду грати, але і підключатися до атак, тому що така специфічна схема. У його віці він вважав, що це неприйнятно для нього, тому сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

Багато футболістів в Італії починають грати тільки через рік після свого переходу. Вони адаптуються, вивчають мову, приходить якесь розуміння гри команди. Я проводжу багато тактичних занять з помічниками головного тренера. Вони розповідають про вимоги до тієї чи іншої позиції. Намагаюся максимально вбирати інформацію.

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Андрій Шевченко говорив, що буде добре, якщо я додам у грі в атаці, на позиціях вище. Дав мені невеликі тренерські настанови.

Що стосується збірної, намагаюся бути максимально корисним їй. У кожному матчі намагаюся викладатися по максимуму", – сказав Маліновський програмі Профутбол.