Маліновський не поїде на тренувальний збір Генка

Півзахисник Руслан Маліновський не входить в подальші плани чемпіона Бельгії.

Головний тренер Генка Феліс Маззу не візьме хавбека збірної України на збори в Нідерландах.

Маліновський тренується окремо від партнерів по Генку

"Руслан дав зрозуміти, що хоче піти. Я сказав йому, що ми можемо вимагати від нього мінімальної поваги до клубу і партнерів по команді. Але його психічний стан не оптимальний, тому я вирішив не брати його з собою на збір.

Гравці, які поїдуть до Нідерландів, повинні бути на сто відсотків зосереджені на роботі. Це не стосується Маліновського. Я все ще сподіваюся, що він не покине наш клуб, але зараз брати його з собою марно. Мені потрібен позитив в роздягальні", – цитує Маззу Voetbalprimeur.

Нагадаємо, останніми тижнями не стихають чутки щодо трансферу Маліновського в Сампдорію.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство