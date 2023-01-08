Італійський етап кар'єри 29-річного хавбека добігає кінця. Інформацію про трансфер в Марсель вже навіть підтвердив Джан П'єро Гасперіні. За інформацією преси, офіційне оголошення очікується завтра, після проходження медобстеження.

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На фоні цих новин не стало несподіванкою, що Маліновський не потрапив до заявки на матч 17-го туру Серії А проти Болоньї. Це лише зайвий раз підтверджує, що Руслан покидає Бергамо. Вочевидь, без можливості попрощатися з уболівальниками безпосередньо на стадіоні.

Нагадаємо, Маліновський перебрався в Аталанту влітку 2019 року. Бельгійський Генк заробив на цьому трансфері 13,5 млн євро. За 3,5 сезони в Бергамо Руслан встиг зіграти 143 матчів в усіх турнірах, в яких забив 30 голів та віддав 28 результативних передач.

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