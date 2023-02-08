"У чемпіонаті Франції темп вищий, ніж в Італії, навіть якщо Маліновський прийшов із Аталанти, яка грає у схожий футбол. Тут є типи гравців та стилі гри, які вимагають більшого ритму. Він фізично сильний, у нього правильний менталітет для такої гри. Руслан не мав достатньо часу, щоб адаптуватися до темпу. Він може грати праворуч, ліворуч та перед захистом.

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Вітінья проти Ніцци провів непогану гру. Виконав кілька хороших дій. Як я сказав після матчу, це новий вид футболу, новий чемпіонат – все по-іншому. Йому доведеться звикнути до цього. Це займе деякий час. Вітінья зможе покращити свої показники, і ми розраховуємо на нього до кінця сезону. Чи вийде він в основі проти ПСЖ, я сказати вам не можу.

Про Унахі можу сказати лише хороше. Він може грати як попереду, так і трохи нижче. Як і всім гравцям, йому потрібна адаптація, особливо до ритму. Це найважливіше і потребує найбільше часу для інтеграції", – наводить слова Тудора lephoceen.

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