"У нас в таборі збірної була зустріч з Роберто Розетті, і я трохи поговорив з ним італійською. Я сказав, що йому потрібно з футболістами Роми поговорити на тему спілкування з арбітрами. Бо коли з Ромою граєш – це просто…

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У них Манчіні, Крістанте, Пеллегріні – будь-який момент, вони троє набігають, щось починають завжди, розмовляють. Нефутбольні такі моменти. Неприємно завжди грати з Ромою, тому що у них завжди суддя винен в цьому, в іншому епізоді. З Ромою завжди в цьому плані дуже важко", – зізнався Маліновський у розмові з прес-службою УАФ.

Нагадаємо, директор УЄФА з питань суддівства Роберто Розетті спеціально відвідував розташування збірної України, аби розповісти тренерському штабу та гравцям про суддівські нововведення на фінальному турнірі Євро-2024. Одне з них – обговорювати суперечливі рішення з арбітром може тільки капітан. Решту гравців відразу каратимуть жовтою карткою за протести.

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