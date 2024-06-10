Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вказав на футболіста, який легко відпрацює на полі основний та додатковий час.

"Найвитриваліший у збірній Циганков. Він може відбігати 120 хвилин.

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Якщо провести тест "йо-йо", то в першій трійці будуть Микола Шапаренко і Віктор Циганков", – сказав Маліновський у коментарі прес-службі УАФ.

До слова, "Йо-йо" – човниковий біг на 20-метрову відстань між двома фішками туди і назад. Щоразу проміжок між звуковими сигналами, що подаються, скорочується, а той, хто не встигає або вже не може продовжити роботу, сходить із дистанції.

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