Маліновський назвав найкращого молодого українського гравця

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський назвав трійку найкращих гравців у різних номінаціях.

"Найкращий футболіст у поточному році для мене – Мане з Ліверпуля. Він видав просто неймовірний сезон. А в іншому, за останній період, звичайно, Роналду і Мессі.

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В Україні з молодих найкращим, без сумнівів, вважаю Віктора Циганкова. Він стабільний – це важливо для гравця.

Найращим гравцем минулого сезону УПЛ вважаю Марлоса", – цитує Маліновського офіційний сайт УАФ.

В минулому сезоні чемпіонату Бельгії Маліновський провів 37 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 11-ма асистами.

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