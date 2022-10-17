"Фізичні навантаження в італійських командах... Я розмовляв з Віктором Коваленком. У Спеції був Тьяго Мотта, а зараз прийшов новий тренер, але не сильно все помінялося. Також дуже високі навантаження, фітнес. Це італійський футбол. Спочатку ці дві речі, а потім індивідуальна майстерність футболістів.

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В чому сила Аталанти була – не у футболістах високого класу, а в командній грі, як вони тактично і фізично були готові. Це найголовніше, а на третій план виходить майстерність футболістів в технічному плані", – розповів Маліновський на YouTube-каналі Київський торт.

Додамо, що Руслан перебрався до Аталанти влітку 2019 року за 13,6 млн євро. "Бергамаски" у двох поспіль сезонах виходила до Ліги чемпіонів, але в сезоні 2021/22 клуб взагалі не потрапив до єврокубків.

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