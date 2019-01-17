Маліновський: На юнацькому рівні вважався невдахою у виконанні штрафних ударів

Півзахисник бельгійського Генка та збірної України Руслан Маліновський розповів про своє вміння виконувати штрафні удари.

"Не знаю, чи то у мене щось не виходить, то чи суперники добре вивчили мою манеру виконання штрафних, але поки що мої показники аж ніяк не блискучі – з початку сезону зі штрафних я забив лише два голи.

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У минулому сезоні у мене все виходило більш природно, само собою, а в цьому, можливо, приціл збився (сміється). Хоча до мене почали доходити чутки, що деякі команди перед матчем з нами спеціально переглядають виконання мною штрафних ударів.

Найцікавіше, що до трансферу в Генк я ніколи не був штатним виконавцем штрафних. Коли грав ще за юнаків, навіть вважався в цьому невдахою. У Шахтарі у нас не було спеціальних тренувань з пробиття штрафних. Просто після закінчення основної роботи перед відходом в роздягальню робили по кілька ударів з різних точок.

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Тут, в Генку, підхід до цієї справи серйозніший. Щоразу після закінчення основного тренування я проводжу кілька спеціальних сеансів з відпрацювання ударів з різних позицій. При цьому тренери вносять корективи, дають конкретні поради, підказки.

Я ніколи не намагався копіювати виконання штрафних ударів таких зірок, як Бекхем, Жунінью, Міхайловіч або Роберто Карлос. Мені подобається, як пробиває штрафні Кріштіану Роналду.

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Але що б ми не говорили про техніку, в будь-якому випадку головне – це результат, це перемога. Коли після твого удару м'яч опинився в сітці воріт суперника і твоя команда записала в актив переможні очки", – цитує Маліновського La Derniere Heur.