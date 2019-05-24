Маліновський може замінити Діавара або Аллана в Наполі

Півзахисник Генка Руслан Маліновський все ближчий до переходу в Наполі.

"Наполі хоче підписати одного або двох півзахисників. Один замінить Амаду Діавара, а другий потрібен на випадок можливого продажу Аллана. Найбільш обговорювані прізвища – Жордан Верету і Руслан Маліновський.

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Бенжамен Буріго з Ренна – не той гравець, якого серйозно розглядає Наполі", – сказав трансферний експерт радіо Rai Чіро Венерато в ефірі CN24.

Додамо, що Маліновський у складі Генка провів 51 матч у всіх турнірах, відзначившись 16 голами та 16 асистами.

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