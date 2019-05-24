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Маліновський може замінити Діавара або Аллана в Наполі

09:36 396 Читать на русском
Маліновський може замінити Діавара або Аллана в Наполі
Руслан Маліновський / фото: ФК Генк

Півзахисник Генка Руслан Маліновський все ближчий до переходу в Наполі.

"Наполі хоче підписати одного або двох півзахисників. Один замінить Амаду Діавара, а другий потрібен на випадок можливого продажу Аллана. Найбільш обговорювані прізвища – Жордан Верету і Руслан Маліновський.

Маліновський має пропозиції від Спортінга, англійських та італійських клубів – агент коментує перемовини, ціна зростає

Бенжамен Буріго з Ренна – не той гравець, якого серйозно розглядає Наполі", – сказав трансферний експерт радіо Rai Чіро Венерато в ефірі CN24.

Додамо, що Маліновський у складі Генка провів 51 матч у всіх турнірах, відзначившись 16 голами та 16 асистами.

Маліновський, син чемпіона світу і ще 4 доступні гравці, які підсилять Арсенал – версія знаменитого англійського видання

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Теги
Італія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Наполі Наполі Жордан Верету Жордан Верету Амаду Діавара Амаду Діавара Маркес Аллан Маркес Аллан
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