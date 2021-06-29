Хавбек збірної України Руслан Маліновський може увійти в історію чемпіонатів Європи. Для цього йому варто записати гол в актив.

Напередодні Маріо Пашаліч забив у ворота Іспанії, ставши 5-м гравцем Аталанти, який відзначився голом на нинішньому чемпіонаті Європи.

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Як інформує Italian Football TV, "Богиня" – 4-та команда в історії Євро, 5 різних гравців якої вражали ворота суперників. Окрім Пашаліча, на Євро-2020 забивали ще Робін Госенс (Німеччина), Маттео Пессіна (Італія), Йоакім Меле (Данія) та Олексій Міранчук (Росія).

Цікаво, що Аталанта і взагалі може встановити унікальний рекорд, якщо, наприклад, Руслан Маліновський відзначиться у воротах Швеції. Нагода це зробити буде вже сьогодні, 29 червня. Матч 1/8 фіналу Євро-2020 розпочнеться о 22:00.

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