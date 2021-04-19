Півзахисник бергамасків Руслан Маліновський не дає спокою бельгійським ЗМІ, які вкотре повертають його у Лігу Жупіле.

Три бельгійські колективи – Брюгге, Антверпен і Генк – плекають надії на підписання Руслана Маліновського, стверджує Voetbal24.

Яремчук у Спортінг: португальці визначились щодо трансферу форварда збірної України

За інформацією джерела, головним претендентом на гравця є Брюгге, за який вже виступає гравець збірної України Едуард Соболь. Саме "синьо-чорні" чи не єдині з трійки згаданих колективів мають фінансові ресурси для трансферу Маліновського, а сам гравець знайомий з наставником Філіппом Клеманом, з яким працював у Генку.

Видання Voetbal24 також наголошує на тому, що українець не зумів закріпитись в основі Аталанти, через що задумується про відхід. Цікаво, що інформацію про ймовірне повернення футболіста у Лігу Жупіле ще у січні спростувала Роксана Маліновська – дружина Руслана.

До слова, у нинішньому сезоні 27-річний хавбек провів у футболці Аталанти 35 поєдинків, в яких зумів відзначитись 5 голами та 8 асистами. Його контракт з "Богинею" чинний до літа 2024 року.

Маліновський фірмовою гарматою приголомшив Ювентус, зірвав 20-річні чари та затягнув Аталанту в топ-3 Серії А