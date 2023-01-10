Перший поєдинок Руслана Маліновського у футболці Марселя може припасти на дуже цікаву зустріч.

Цього тижня провансальці проведуть два матчі в рамках чемпіонату Франції – 11 січня проти Труа і 14-го проти Лор'яна. Руслан Маліновський може виявитися не готовим до такого швидкого дебюту і почекає кубкової гри 20 січня.

Маліновський визначився з ігровим номером у Марселі

На стадії 1/16 фіналу суперником Марселя стане Ренн, який вже встиг добряче "насолити" українцям у нинішньому сезоні. "Червоно-чорні" двічі обіграли Динамо в групі Ліги Європи, "допомігши" киянам вилетіти з єврокубків. На попередній стадії Кубка Франції Ренн вибив Бордо, за який виступає Данило Ігнатенко. Вишенька на торті – саме ця гроза українців протистоятиме Шахтарю в попередньому раунді плей-офф ЛЄ (16 і 23 лютого).

Нагадаємо, Маліновський офіційно приєднався до Марселя лише вчора (9 січня). Французький гранд орендував хавбека Аталанти з правом викупу влітку.

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