Захисник Атлетіко та збірної Бразилії Ренан Лоді може опинитися в Марселі.

Після закінчення орендної угоди з захисником Еріком Байлі у провансальського клубу виникла проблема з лівим флангом оборони. Як інформує Relevo, французький клуб зацікавився захисником Атлетіко Ренаном Лоді.

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Мадридці попросять за свого футболіста від 15 до 20 мільйонів євро. Марсель навряд чи зможе оформити повноцінний трансфер, тому спробує домовитися про оренду. Однак провансальський клуб зіткнеться з конкуренцією з боку Бенфіки та Борнмута.

Ренан Лоді в минулому сезоні виступав за Ноттінгем. В активі захисника лише дві результативні дії в 32 матчах. Чинна угода бразильця з Атлетіко розрахована до 2026 року. До слова, Лоді у складі мадридців здобував титул чемпіона Іспанії в сезоні 2020/21.

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