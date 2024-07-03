Дженоа планує підсилити лінію півзахисту і знайти конкурента для Руслана Маліновського. "Грифони" націлилися на хавбека Верони Томаша Суслова.

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Як інформує Calciogenoa, представники Дженоа зв'язалися з агентом гравця, щоб обговорити можливий перехід. Однак наразі конкретної пропозиції Вероні не надходило.

Нагадаємо, що Томаш Суслов має українське коріння. Він брав участь на Євро-2024 і грав проти команди Сергія Ребром. Словаччина програла Україні 1:2.

Суслов виступає за Верону з 2023 року. Загалом півзахисник відіграв за клуб 33 матчі. В його активі три голи та п'ять результативних передач.

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