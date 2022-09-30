Українець може стати ще одним безкоштовним новачком Роми після Белотті, Дибали і Матіча, інформує Calciomercato.

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Джерело наполягає, що контракт Маліновського з Аталантою завершується наступного літа, а складні стосунки з Гасперіні не дають надій на продовження. Роксана, дружина 29-річного хавбека, прагне залишитися в Італії, а гучне ім'я Жозе Моурінью ще більше приваблює напрямок до Риму. Маліновський розраховує удвічі збільшити свою зарплату, яка зараз складає 1 млн євро на рік. Прямих контактів з "вовками" поки не було, але вже в січні Руслан матиме право домовлятися з іншими клубами.

Зауважимо, інформація про те, що контракт Руслана чинний до літа 2023 року, не відповідає дійсності. Влітку 2019-го українець, який переходив з Генка, підписав угоду на 5 років. Відповідно, дані Transfermarkt хибні – контракт Маліновського з Аталантою насправді розрахований до літа 2024-го.

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