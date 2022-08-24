Бергамаски не проти продати українця, контракт якого розрахований до літа 2023 року. Про це відкрито говорить наставник команди Джан П'єро Гасперіні. Італійська преса ледь не щодня пише про все нові пропозиції щодо 29-річного футболіста.

Маліновський потрапив до збірної найкращих гравців 2 туру Серії А

За інформацією TuttoAtalanta, у списку претендентів на Маліновського відбулося поповнення. У його трансфері нібито зацікавлений Вест Хем. Колишній клуб Андрія Ярмоленка навіть готовий відразу оформити повноцінний перехід.

Раніше повідомлялося, що Маліновський перебуває у сфері інтересів Тоттенхема. Щоправда, цей лондонський клуб спочатку хотів взяти гравця в оренду. Також запит робив французький Марсель, але цей варіант Руслан відкинув, оскільки хотів би грати у більш статусному чемпіонаті.

Аталанта визначилась з ціною за Маліновського – українець назвав клуб, в який хоче перейти

Водночас українець розкішно розпочав новий сезон Серії А. У двох стартових турах відзначився асистом та голом. Вочевидь, саме це вплинуло на позицію Аталанти у переговорах. Якщо раніше бергамаски були готові погодитися на 20 мільйонів євро компенсації, то тепер розраховують заробити не менше ніж 30 млн. Ба більше, не виключено, що Маліновський взагалі нікуди не піде.