"Аталанта має все, щоб знову нас розважити, навіть якщо у них не буде єврокубків.

Маліновський зазнав травми у спарингу Аталанти – українець зіткнувся з одноклубником

Все починається з перевіреного тандему Сапата – Маліновський. По колумбійцю нема питань: коли він у формі, то це всесторонній та досконалий форвард. Він справжній тотем, адже забиває голи на будь-який смак. Також він віддає асисти. Він центральна фігура у пересуваннях Аталанти.

Маліновський призвичаївся до нашого футболу, він може дати навіть більше", – цитує Капелло Calcio News 24.

Нагадаємо, Аталанта провалила минулий сезон, взагалі не кваліфікувавшись у єврокубки. Клуб змінив власників та менеджмент, але залишив на посаді головного тренера Джан П'єро Гасперіні. До слова, український півзахисник отримав пошкодження на тренуванні команди, зіткнувшись зі своїм одноклубником іризикує пропустити старт нового сезону Серії А.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо