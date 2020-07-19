"Маліновський міг опинитися в Мілані, Фіорентині і Уотфорді": екс-спордиректор Сієни і Барі – про трансфер українця

Колишній очільник Сієни і Барі Стефано Антонеллі, який свого часу допоміг Вадиму Шаблію з трансфером Руслана Маліновського в Аталанту, розповів про перипетії переходу.

"Руслан Маліновський проводить особливий рік у своїй кар'єрі. Він – 12-й основний гравець команди. Я часто спілкуюся з його агентом: він говорить, що Аталанта – це футбольна аспірантура футболу для будь-якого гравця.

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Руслан стане одним з найзатребуваніших футболістів Аталанти. Думаю, під дверима у клубний офіс за ним вишикується велика черга. Браво Перкассі і Сарторі (президент і спортивний директор Аталанти – прим.), які повірили в Маліновського, коли іншим не вистачило мужності повірити в нього до кінця!

Він повинен був опинитися в Ромі у січні 2019 року – я тоді спілкувався про це з Мончі. Рамон був упевнений в тому, що "закриє" угоду, але Генк не відчував себе готовим розлучитися з Русланом, і звернув переговори. Тоді ж Руслан міг опинитися в Мілані, Фіорентині і навіть Уотфорді. Зараз всі вже зрозуміли, що це за чемпіон. Ось тільки тепер він коштує втричі дорожче", – зазначив Антонеллі в інтерв'ю виданню TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, минулого літа італійський клуб заплатив Генку за хавбека збірної України 13,6 млн євро. Маліновський у поточному сезоні провів у футболці Аталанти 39 поєдинків у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач. Після карантину Руслан виходив на поле у Серії А в 7 матчах (4 – у стартовому складі), тричі засмучував голкіперів суперників і ще чотири рази асистував партнерам.

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