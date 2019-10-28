Маліновський міг опинитись в Наполі, – агент українця

Сергій Серебренніков, агент хавбека Аталанти Руслана Маліновського, оцінив трансфер свого клієнта в Серію А.

"Задоволений тим вибором, який зробили ми з Русланом. Аталанта – добре організований клуб.

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Наполі цікавився Маліновським, але не довів справу до кінця, в той же час Аталанта діяла рішуче", – цитує Серебреннікова xsport.

Нагадаємо, 26-річний хавбек збірної України влітку перебрався з Генка в Аталанту за 13,7 млн євро. В поточному сезоні Серії А Маліновський провів 8 матчів, проте результативними діями не відзначався.

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