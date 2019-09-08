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Маліновський: Ми грали і на гірших полях

11:52 163 Читать на русском
Маліновський: Ми грали і на гірших полях
Руслан Маліновський / УАФ

Хавбек збірної України Руслан Маліновський високо оцінив якість газону на стадіоні у Вільнюсі.

"Найголовніше – результат. Грали проти хорошої команди, яка билась, старалась вдома виграти. Проте ми не давали їм особливих шансів.

Навряд чи ми виступали у ролі якихось старшокласників... Литовські футболісти – хороші хлопці, у них також були певні моменти. Тому, якщо б ми зіграли неправильно – вони могли б нас за це покарати. Але ми забили швидкий гол і це допомогло нам у майбутньому.

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Коли ми остаточно призвичаїлись до газону? Та ще напередодні непогано тренувались. Але це – робочі моменти. Поле було хорошим, на ньому можна демонструвати непоганий футбол, в який ми любимо грати – швидкий, з хорошим контролем м’яча. Ми старались показати якісний футбол, тому навіть на такому полі грали непогано.

Помилки, яких ми припускались, не пов’язані з якістю поля. Ми грали і на гірших полях, наприклад у Люксембурзі", – розповів Маліновський порталу Footboom.com.

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Руслан Маліновський Руслан Маліновський Литва Литва Україна Україна Євро-2020
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