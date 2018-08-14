Маліновський: Мені хочеться спробувати себе десь ще, крім Генка

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський розповів про своє майбутнє.

"Інтерес з боку Сельти? Так, розмови були різні – мені про це відомо. Але я для себе твердо вирішив одне: працюю на максимумі, а там – що буде, те буде. У мене з клубом хороші відносини, і я поважаю кожне їх рішення.

Буде ще якась пропозиція, ми все обговоримо. На даний момент я хочу прогресувати разом з Генком. У мене контракт на три роки. Зараз у нас стільки матчів, що намагаюся тільки на цьому і концентруватися.

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У нас дуже хороший колектив, ми граємо в комбінаційний футбол. Звичайно, мені хочеться себе спробувати десь ще, але загадувати я не хочу. Потрібно тут чогось спочатку досягнути. У чемпіонаті Бельгії дуже хороший рівень. Тут цікаво грати з усіма", – цитує Маліновського Zbirna.com.