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Маліновський: Мені хочеться спробувати себе десь ще, крім Генка

14:25 429 Читать на русском
Маліновський: Мені хочеться спробувати себе десь ще, крім Генка
Руслан Маліновський / ФК Генк

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський розповів про своє майбутнє.

"Інтерес з боку Сельти? Так, розмови були різні мені про це відомо. Але я для себе твердо вирішив одне: працюю на максимумі, а тамщо буде, те буде. У мене з клубом хороші відносини, і я поважаю кожне їх рішення.

Буде ще якась пропозиція, ми все обговоримо. На даний момент я хочу прогресувати разом з Генком. У мене контракт на три роки. Зараз у нас стільки матчів, що намагаюся тільки на цьому і концентруватися.

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У нас дуже хороший колектив, ми граємо в комбінаційний футбол. Звичайно, мені хочеться себе спробувати десь ще, але загадувати я не хочу. Потрібно тут чогось спочатку досягнути. У чемпіонаті Бельгії дуже хороший рівень. Тут цікаво грати з усіма", – цитує Маліновського Zbirna.com.

Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Бельгія
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