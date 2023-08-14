Маліновський має ще один шлях повернення в Серію А – клуб-відкриття минулого сезону
Руслан Маліновський має серйозний попит серед італійських клубів.
Монца поповнила список претендентів на півзахисника Марселя, інформує Foot Mercato.
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Раніше йшлося про інтерес до Маліновського з боку Торіно, Дженоа та Болоньї. Не вибув з боротьби і турецький Бешикташ. Така кількість потенційних покупців дає шанс Марселю влаштувати своєрідний аукціон і навіть підзаробити на 30-річному українцю. Трансфер з Аталанти обійшовся у 10 млн євро, а зараз провансальці сподіваються виручити 12-13 млн.
Нагадаємо, минулий сезон був для Монци дебютним на рівні Серії А. Команда Раффаеле Палладіно фінішувала на 11 місці і впевнено зберегла прописку в еліті.
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