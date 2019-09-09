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Маліновський: Марлос заслужив на забитий гол

15:02 432 Читать на русском
Маліновський: Марлос заслужив на забитий гол
Руслан Маліновський / фото УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував перемогу над Литвою в рамках кваліфікації до Євро-2020 проти Литви.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Чи привітали Марлоса з дебютним голом за збірну? Так. Він цього разу відмінно відкривався, виконав великий обсяг чорнової роботи й награв на свій гол.

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Ми повністю контролювали хід подій на полі, діяли із запасом і за необхідності могли додати обертів, створивши ще більшу напругу у володіннях литовців. Нам багато що вдавалося в центральній зоні завдяки чітким комбінаціям між лініями, потім м'яч опинявся в наших крайніх захисників, які сміливо йшли вперед, до чого господарі не завжди були готові.

Наразі в нас на черзі спаринг із нігерійцями, тому всі думки про цей матч. Коли настане час готуватися до другого протистояння з литовцями, тоді й поговоримо про наші шанси на вихід з відбіркової групи більш конкретно", – цитує Маліновського офіційний сайт УАФ.

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Україна Україна Збірна України Марлос Марлос Руслан Маліновський Руслан Маліновський Литва - Україна
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