Маліновський: Марлос заслужив на забитий гол

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував перемогу над Литвою в рамках кваліфікації до Євро-2020 проти Литви.

"Чи привітали Марлоса з дебютним голом за збірну? Так. Він цього разу відмінно відкривався, виконав великий обсяг чорнової роботи й награв на свій гол.

Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінуси

Ми повністю контролювали хід подій на полі, діяли із запасом і за необхідності могли додати обертів, створивши ще більшу напругу у володіннях литовців. Нам багато що вдавалося в центральній зоні завдяки чітким комбінаціям між лініями, потім м'яч опинявся в наших крайніх захисників, які сміливо йшли вперед, до чого господарі не завжди були готові.

Наразі в нас на черзі спаринг із нігерійцями, тому всі думки про цей матч. Коли настане час готуватися до другого протистояння з литовцями, тоді й поговоримо про наші шанси на вихід з відбіркової групи більш конкретно", – цитує Маліновського офіційний сайт УАФ.

Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна