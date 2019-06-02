Маліновський: Легіонери збірної України не втратили фізичні кондиції

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував ситуацію з фізичною готовністю легіонерів.

"На теорії більше займалися тактикою. А ввечері добре попрацювали на ОСК Металіст, виконали хороший обсяг роботи. Завтра теж будуть два тренування. У нас ще є час до гри, тому треба добре навантажитись, щоб потім бути готовими фізично.

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Було тільки п'ять днів відпочинку. Тому не можна сказати, що легіонери сильно втратили за цей проміжок. Можна сказати, що перебуваємо в таких самих кондиціях, що й хлопці, які приїхали недавно", – цитує Маліновського Terrikon.

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