Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський прокоментував результативні удари, авторами яких у матчах Серії А стали він та Віктор Коваленко.

Українці результативно провели 13-й тур Серії А – Маліновський гарматним пострілом шокував Фрозіноне, а Коваленко зрівняв рахунок у грі з Сассуоло (пізніше взяття воріт переписали як автогол Віньї).

Маліновський фірмовою гарматою забив перший гол у сезоні Серії А та став найкращим у Дженоа

У своєму твіттері Маліновський ретвітнув допис Tribuna про гольові подвиги українців, коротко додавши: "Далі буде".

Додамо, що попри голи Маліновського та Коваленка, їхні команди – Дженоа та Емполі – програли Фрозіноне та Сассуоло відповідно.

Маліновський розкішною гарматою відкрив лік голам за Дженоа, Коваленко знову забив, але не врятував Емполі від фіаско