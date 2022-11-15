Гравець Аталанти та збірної України Руслан Маліновський не залишився осторонь чергових терористичних дій Росії.

15 жовтня терористичне утворення Російська Федерація завдало масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурах України, випустивши понад 90 ракет. Внаслідок обстрілів низка областей мають критичні проблеми з електропостачанням.

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Руслан Маліновський у Twitter опублікував допис із хештегом #russiaIsATerroristState, а пізніше лаконічно доповнив: "Нічого нового. Просто нагадування".

Зауважимо, що від терористичних дій Росії постраждала і Польща. Ракети впали поблизу кордону з Україною, двоє людей загинуло, а верхівка братської держави скликає екстрені засідання.