"Звичайно, буду радий побачити Андрія Шевченка. У нас із ним добрі стосунки. Але самі розумієте, що на футбольному полі ти забуваєш про все і думаєш, як допомогти команді виграти матч. Я привітав його, побажав успіхів у наступних матчах.

Фірмовий гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Спеція – 5:2

Наразі Дженоа перебуває в непростій ситуації, тому побачимо, в якому стані вони підійдуть до гри з нами. Я вже говорив, що з нами їм буде дуже важко, оскільки рівень Аталанти вищий, ніж у Дженоа. Гра буде цікава, але дуже важка для них", – сказав Маліновський у коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що Дженоа повинна приймати Аталанту 21 грудня. Наразі бергамаски йдуть четвертими, а нова команда Шевченка у зоні вильоту.

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