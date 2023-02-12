У першому таймі поєдинку проти Клермона Маліновський підійшов до м'яча для виконання штрафного. Позиція була доволі перспективною, однак Руслан запустив м'яч значно вище воріт.

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Український футболіст з гумором відреагував на свою невдачу. "Два очки мені, три очки команді", – написав Маліновський, додавши відео регбійних воріт. У цьому виді спорту той удар Руслана якраз приніс би два залікові бали.

До слова, у тому ж поєдинку Маліновський заробив пенальті, з якого Марсель забив переможний гол. Загалом у його активі 8 матчів за французьку команду і два забиті голи – Ніцці та ПСЖ.

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