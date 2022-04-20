Руслан Маліновський не дограв навіть перший тайм матчу з Вероною (1:2). Українець травмувався після зіткнення з суперником і залишив поле з допомогою лікарів. Були побоювання, що 28-річний хавбек пропустить залишок сезону, але, схоже, обійшлося.

Принаймні, серйозної травми у Маліновського не виявлено. Йому діагностували сильний забій правого коліна, тому на сьогоднішньому тренуванні Руслан не займався разом з партнерами, інформує офіційний сайт бергамасків.

Терміну відновлення українця Аталанта не вказує. Місцеві видання Бергамо стверджують, що півзахисник може відновитися навіть до наступного поєдинку Серії А проти Венеції, запланованого на 23 квітня. Відповідно, Олександру Петракову немає за що хвилюватися – до матчу збірної України проти Шотландії в рамках плей-офф ЧС-2022 один із лідерів національної команди повинен бути готовий.

У сезоні 2021/22 Маліновський зіграв 37 матчів. Забив 10 голів і віддав 5 асистів. Аталанта посідає тільки 8 місце в чемпіонаті Італії, практично втративши шанси на місце в Лізі чемпіонів.

Маліновський травмувався – команда посипалася. Аталанта поступилася Вероні, зазнавши третьої поразки поспіль