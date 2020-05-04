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Маліновський і решта гравців Аталанти відновлять тренування на базі

4 травня 00:45 907 Читать на русском
Маліновський і решта гравців Аталанти відновлять тренування на базі
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Аталанта з Бергамо визначилась із датою виходу з карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.

"Богиня" дозволила гравцям займатися на тренувальній базі з 5 травня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравці приїжджатимуть до "Бортолотті" за власним бажанням. Маліновський і компанія матимуть доступ лише до поля. Там вони зможуть займатися індивідуально з дотримання правил соціального дистанціювання. Решта об'єктів на території бази, зокрема, тренажерні зали та роздягальні, будуть зачинені. Командні тренування планують розпочати 18 травня.

Відзначимо, що Італія – одна з найбільш постраждалих від пандемії COVID-19 країн. На 3 травня там зафіксовано майже 211 тисяч випадків інфікування, 28884 із них – летальні.

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Теги
коронавірус Італія Українці за кордоном Аталанта Аталанта Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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