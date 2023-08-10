Півзахисник Марселя Руслан Маліновський ще на крок наблизився до переходу в Торіно.

Маліновський узгодив з Торіно особистий контракт, розрахований до 2026 року із зарплатнею в 2 млн євро на рік, повідомляє Ніколо Скіра.

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Руслан заради повернення в Серію А відхилив щедру пропозицію Бешикташа. Наразі продовжуються перемовини Торіно з Марселем щодо оренди українця з опцією викупу.

Нагадаємо, Торіно хоче орендувати 30-річного гравця з правом викупу. Марсель прагне повернути витрачені на Руслана 10 млн євро і вже розпочав переговори з туринцями. Головним конкурентом італійців у боротьбі за Маліновського є турецький Бешикташ, який зробив французам вже другу пропозицію щодо українця.

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