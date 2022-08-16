Початок нової кампанії в Серії А подарував кілька колективних досягнень. Зокрема, вперше за півстоліття жоден матч першого туру не завершився унічию. Раніше таке траплялося у сезонах 1933/34, 1934/35 і 1971/72.

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Проте, головне досягнення полягає у перемогах лідерів. Вперше за всю історію чемпіонату Італії топ-8 команд за підсумками попереднього сезону змогли виграти у першому турі наступного. Зауважимо, що долучився до цього рекорду й наш Руслан Маліновський, який відзначився асистом в матчі проти Сампдорії. Аталанта перемогла з рахунком 2:0.

Також свої поєдинки виграли Мілан, Інтер, Ювентус, Наполі, Рома, Лаціо та Фіорентина. Переможну компанію лідерам склали Торіно і Спеція.

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