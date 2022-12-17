"Богиня" без проблем здолала середняка чемпіонату Франції. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

Ніцца (Франція) – Аталанта (Італія) – 0:3

Голи: Хьойлунд, 18, Сапата, 22, Бога, 90+2

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Напередодні Аталанта в рамках підготовки до другої частини сезону здолала Ніццу. Ще до середини першого тайму бергамаски зусиллями Хьойлунда і Сапати забили 2 голи і тримали комфортну перевагу майже до останніх хвилин матчу. Вже у доданий час Бога поставив масну крапку, принісши італійцям першу перемогу в останніх 5 матчах.

Нагадаємо, у попередньому спарингу Аталанта розписала нічию з Айнтрахтом, але поступилась у серії післяматчевих пенальті. До цього команда мала три поразки поспіль у Серії А.

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов в основі і провів на полі 67-м хвилин – його замінив автор останнього гола у ворота Ніцци.

До слова, перший офіційний поєдинок Аталанта зіграє 4 січня в рамках 16-го туру Серії А – в українському дербі бергамаски зустрінуться зі Спецією Віктора Коваленка.

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