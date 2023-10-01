Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно прокоментував гру Руслана Маліновського в матчі проти Удінезе (2:2) у сьомому турі Серії А.

"Маліновський медзала? Ми над цим працюємо. Він може грати на цій позиції, може ближче до атаки або у двійці центральних півзахисників.

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Сьогодні Руслан зіграв добре, як і всі. Маліновський додає нам якості та сили. Йому потрібно грати, і я дуже задоволений", – цитує Джилардіно сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, що український півзахисник вийшов в старті на матч проти Удінезе (2:2). Наразі команда Руслана Маліновського перебуває на 12 місці, маючи вісім очок.

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