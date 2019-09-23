"Маліновський добре відіграв проти Фіорентини", – Гасперіні оцінив дебютну гру українця у стартовому складі

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні відзначив гру українського півзахисника Руслана Маліновського у матчі 4-го туру Серії А проти Фіорентини.

"Ми впоралися добре, хоча грали сьогодні проти чудової команди. Все йшло до нашої поразки, але варто віддати належне нашим гравцям – вони не хотіли програвати.

Дебют Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 2:2

Ми добре зіграли в першому таймі із Сапатою і Мурієлем, які мали хороші шанси відзначитися. Маліновський також добре себе показав у цій грі", – цитує Гасперіні 90min.com.

Відзначимо, що Аталанта врятувала нічию у матчі 4-го туру Серії А (2:2), а Маліновський став найкращим гравцем матчу.

Лаціо впевнено здолав Парму, Аталанта з Маліновським у старті вирвала нічию у Фіорентини: 4-й тур Серії А, матчі неділі