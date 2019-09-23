toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Маліновський добре відіграв проти Фіорентини", – Гасперіні оцінив дебютну гру українця у стартовому складі

16:55 409 Читать на русском
"Маліновський добре відіграв проти Фіорентини", – Гасперіні оцінив дебютну гру українця у стартовому складі
Руслан Маліновський / EPA-EFE

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні відзначив гру українського півзахисника Руслана Маліновського у матчі 4-го туру Серії А проти Фіорентини.

84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань
 
Федеріко К'єза 24’
Франк Рібері 66’
24’ Федеріко К'єза
66’ Франк Рібері
84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань

"Ми впоралися добре, хоча грали сьогодні проти чудової команди. Все йшло до нашої поразки, але варто віддати належне нашим гравцям – вони не хотіли програвати.

Дебют Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 2:2

Ми добре зіграли в першому таймі із Сапатою і Мурієлем, які мали хороші шанси відзначитися. Маліновський також добре себе показав у цій грі", – цитує Гасперіні 90min.com.

Відзначимо, що Аталанта врятувала нічию у матчі 4-го туру Серії А (2:2), а Маліновський став найкращим гравцем матчу.

Лаціо впевнено здолав Парму, Аталанта з Маліновським у старті вирвала нічию у Фіорентини: 4-й тур Серії А, матчі неділі

blog_ava
Каштру переплутав Чернігів та Чернівці – топографічний конфуз дня
11:25
2972
Теги
Аталанта Аталанта Руслан Маліновський Руслан Маліновський Італія Українці за кордоном Аталанта - Фіорентина Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карпати підписали екс-форварда Вердера Лоренцена
    Україна — 16:292198 Карпати підписали екс-форварда Вердера Лоренцена
3
год
:
43
хв
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук