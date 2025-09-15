"Проти Ніцци Руслан зіграв 90 хвилин, він готовий. Це футболіст, який важливий для нас.

Руслан може грати як в опорній зоні, так і вище. Маліновський володіє хорошим ударом та може роздавати гольові передачі, як робив це у минулому сезоні. Він набирає форму та готовий грати з перших хвилин", – сказав Вієйра на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у 3-му турі Серії А Дженоа прийматиме Комо. Поєдинок відбудеться у понеділок, 15 вересня, о 21:45 за київським часом.

Маліновський у поточному сезоні провів за "грифонів" два матчі (у чемпіонаті та Кубку країни), відігравши загалом 56 хвилин.

