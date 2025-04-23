Руслан Маліновський не допоможе Дженоа у поєдинку проти Лаціо, який відбудеться у рамках 33-го туру Серії А. Український хавбек не потрапив до заявки команди на цей матч.

Маліновський отримав пошкодження на тренуванні – наставник Дженоа готує для українця нову роль

Наставник генуезців Патрік Вієйра раніше зазначав, що гравець ще не набрав оптимальних кондицій. Спочатку зустріч мала відбутись у понеділок, однак через трагічну звістку про смерть Папи Римського Франциска її перенесли на середу, 23 квітня. Стартовий свисток пролунає о 19:30.

Раніше повідомлялося, що Руслан Маліновський зазнав ушкодження на тренуванні – удар припав на пластину, яку було встановлено після минулорічної травми. Саме через цей епізод українець не зміг зіграти у поєдинку проти Верони (0:0).

У поточному сезоні Маліновський провів 10 матчів у чемпіонаті та тричі асистував партнерам.

Маліновський зробив себе сам: що змінила теперішня травма і чи цікавий він Динамо?