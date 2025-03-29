Дженоа та Ювентус зійдуться у матчі 30-го туру Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ювентус – Дженоа розпочнеться о 19:00 за київським часом. Переглянути гру наживо можна на MEGOGO за наявності підписки.

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Руслан Маліновський, який у минулому турі виходив у стартовому складі, опинився на лаві запасних на цю зустріч.

Стартовий склад Ювентуса: Ді Грігоріо, Келлі, Вейга, Гатті, Маккенні, Тюрам, Локателлі, Гонсалес, Копмейнерс, Їлдиз, Влаховіч.

Стартовий склад Дженоа: Леалі – Сабеллі, де Вінтер, Васкес, Маттурро – Френдруп, Мазіні – Дзанолі, Онана, Міретті – Пінамонті.

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