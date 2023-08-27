Хавбек збірної України Руслан Маліновський виходить за Дженоа у другому турі Серії А. Лінк на трансляцію поєдинку – в цій новині.

Маліновський у міжсезоння змінив Марсель на Дженоа та повернувся у Серію А. Сьогодні українець дебютує за генуезців у матчі другого туру проти Лаціо.

Маліновський офіційно став гравцем Дженоа

Матч Лаціо – Дженоа стартує о 21:45 за київським часом. Дивитися матч можна на сервісі MEGOGO. У минулому сезоні Лаціо став віцечемпіоном Італії, а Дженоа посіла друге місце в Серії Б та вийшла в еліту.

Стартові склади команд

Лаціо: Проведель – Лаццарі, Касале, Романьйолі, Марушіч – Камада, Катальді, Альберто – Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Запасні: Адамоніс, Башіч, Кастельянос, Фернандеш, Фурланетто, Хіла, Хюсай, Ісаксен, Патрік, Пеллегріні, Ровелла, Сепе, Весіно.

Дженоа: Мартінес – Сабеллі, Бані, Драгушін, Васкес – Френдруп, Бадель, Строотман – Маліновський, Гудмундссон – Ретегі.

Запасні: Араму, Біраскі, Де Вінтер, Екубан, Фіні, Хефті, Ягєлло, Леалі, Мартін, Пушкаш, Соммаріва, Торсбі.

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