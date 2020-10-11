"Маліновський зізнався, що не знав, що у такому турнірі як Ліга націй за дві жовті картки у різних поєдинках гравець пропускає наступний матч.

Маліновський не допоможе збірній України у матчі проти Іспанії

Він здивований, трішки шокований. Він зізнався, що якби знав про це правильно, то так би не фолив", – сказала Влада Зінченко в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, Руслан Маліновський через перебір "гірчичників" не зможе зіграти у зустрічі з іспанцями, яка запланована на 13 жовтня, початок о 21:45. До слова, Україна мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй.

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