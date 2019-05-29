Маліновський: Чемпіонство Генка святкували три дні

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів, з яким настроєм приїхав в національну команду, і поділився очікуваннями від матчу з Сербією.

"Був прекрасний сезон. Це те, чого хочуть всі футболісти і всі команди – стати чемпіонами. До збірної дуже приємно приїжджати. Тим більше, що погода сонячна, відмінні умови для тренувань, будемо з натхненням готуватися до найближчих ігор.

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Четверте чемпіонство в історії Генка святкували три дні. Потім була завершальна гра, після якої всі побажали гарної відпустки, а збірникам – удачі в найближчих матчах. Я встиг трохи відпочити з сім'єю, кілька днів.

Дійсно, потребував відпочинку, адже було стільки ігор, матчів збірних. Сезон – без пауз. Взагалі ніяких вихідних. Відпочив, емоційно розвантажився, і зараз сповнений сил і енергії для роботи.

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З Сербією буде складна гра. Але ми повинні зіграти так, як уміємо, а там вже видно буде, яким буде результат у кінці матчу. У нас хороша команда, кваліфікований склад, всі знають, що робити. Тренерський штаб в будь-якому випадку покаже, як потрібно грати з опонентом.

Найважливіше, що у нас є команда, яка може вирішувати великі завдання. Нам треба налаштовуватися тільки на перемогу. Зрозуміло, що гра буде непростою для нас, так що потрібно готуватися дуже серйозно", – розповів Маліновський в коментарі офіційному сайту УАФ.

Додамо, що матч кваліфікації на Євро-2020 Україна – Сербія відбудеться 7 червня на Арені Львів, початок гри о 21:45.

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