"Переговори між гравцем та Марселем у процесі, але я не знаю, чи завершаться вони успіхом і коли угода може бути закрита.

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Руслан був важливим гравцем для нас і багато грав цього сезону, але його замінив Адемола Лукман. Ми не плануємо підписувати ще одного гравця, якщо Маліновський піде", – цитує Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Маліновський перебрався в Аталанту влітку 2019 року. Минулого сезону був лідером бергамасків, але у нинішній кампанії втратив довіру Джан П'єро Гасперіні, тому грав вкрай мало – 15 неповних матчів, у яких забив гол та віддав два асисти.

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