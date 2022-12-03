"Взимку Наполі буде підписувати лише тих, кого давно відстежував, і кого схвалили скаути. Маліновський? Раніше Наполі не надто цікавився ним, бо мав тоді у складі Фабіана Руїса та схожих гравців.

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Зараз клуб шукає конкурента для Зєліньскі, але це буде не Маліновський. Також їм потрібен гравець на кшталт Ангісса. Насправді Малиновський був би ідеальним для Лучано Спаллетті, адже цей футболіст пропонує два-три різні варіанти на полі", – сказав Антонеллі в коментарі Calcio Napoli 24.

Нагадаємо, Наполі йде лідером Серії А і досі не програв жодного матчу в чемпіонаті. Маліновський невиразно провів першу частину кампанії і знову опинився в епіцентрі чуток про відхід з Аталанти.

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