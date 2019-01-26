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Маліновський асистом не зміг врятувати Генк від сенсаційної поразки у матчі проти Мускрона

26 січня 23:55 236 Читать на русском
Маліновський асистом не зміг врятувати Генк від сенсаційної поразки у матчі проти Мускрона
Маліновський асистом не зміг врятувати Генк / Фото ФК Генк

Відбувся поєдинок 23-го туру чемпіонату Бельгії Генк – Мускрон.

Чемпіонат Бельгії, 23-й тур

Генк – Мускрон – 1:2

Голи: Деваст, 73 – Леє, 17 (пен.), Авонії, 90+1

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Лідер чемпіонату Генк приймав аутсайдера турнірної таблиці Мускрон. Гості шокували гравців Генка вже на 17-й хвилині, вдало реалізувавши пенальті.

Господарі відразу кинулись рятувати ситуацію, але вдалось їм це зробити вже під завісу зустрічі. Український хавбек Руслан Маліновський подачею з кутового знайшов Себастьяна Деваста, який легко переправив м'яч у сітку.

Останнє слово було за гостями. Вже у додатковий час гравці Мускрона вирвали таку потрібну їм перемогу.

Ця поразка не сильно вплинула на турнірне становище Генка, який посідає першу сходинку таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача на 9 очок.

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Теги
Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Бельгія Мускрон Мускрон
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