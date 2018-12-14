Маліновський асистом допоміг Генку розгромити Сарпсборг

Ліга Європи — 13 груд 42
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Ліга Європи: Мілан у драматичному матчі програв Олімпіакосу та покинув турнір, Арсенал здолав Карабах
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Ворскла розгромно програла Спортінгу та завершила виступи у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 13 груд 219
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Динамо програло вдома Яблонцю в останньому турі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 13 груд 5292
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Ліга Європи: Ренн здолав Астану і разом з Динамо вийшов у плей-офф, БАТЕ не пустив в 1/16 фіналу ПАОКЛіга Європи — 13 груд 626
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Лунін може покинути Леганес – Реал розглядає варіант з орендою українця в інший клубІспанія — 13 груд 799
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