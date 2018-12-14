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Маліновський асистом допоміг Генку розгромити Сарпсборг

13 грудня 22:17 129 Читать на русском
Маліновський асистом допоміг Генку розгромити Сарпсборг
Маліновський асистом допоміг Генку розгромити Сарпсборг

Український хавбек Руслан Маліновський відзначився результативною дією у матчі Ліги Європи проти Сарпсборга.

Руслан з'явився на футбольному полі на 65-й хвилині, а вже за 2 хвилини Маліновський виконав точний навіс з кутового на Айдо, який виграв боротьбу у повітрі та результативно пробив головою. Цей гол став 4-м для бельгійської команди в матчі. Генк переміг Сарпсборг з рахунком 4:0.

Ліга Європи: Вільяреал в меншості впевнено переміг Спартак, Аполлон здолав Марсель, який закінчував матч вдев'ятьох

Генк з 11-ма очками посів перше місце у групі та вийшов у плей-офф Ліги Європи.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи6 турCristal Арена (Генк)

Генк - Сарпсборг 08: Четвер 13 грудня 2018

Генк
Матч завершено
4 : 0
Сарпсборг 08
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Ліга Європи Головне Генк Генк Відеоновини Генк - Сарпсборг 08 Руслан Маліновський Руслан Маліновський Українці за кордоном
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