Український півзахисник Руслан Маліновський записав до свого доробку гольову передачу у спарингу.

Товариський матч

Дженоа – Мантова – 3:2

Голи: Маркандаллі, 54, Вентуріно, 60, Торсбю, 84 – Радаеллі, 33, Галуппіні, 82 (п.)

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Дженоа продовжує підготовку до нового сезону, який для "грифонів" розпочнеться 23 серпня домашнім матчем першого туру Серії А проти Лечче. Черговим спаринг-партнером команди Патріка Вієйра стала Мантова. Представник другого дивізіону вийшов вперед в середині першого тайму, а відігратись Дженоа змогла лише по перерві. За трохи Вентуріно вивів генуезців вперед, однак під кінець зустрічі Мантова відновила статус-кво.

Вирішальною стала поява на полі українського півзахисника Руслана Маліновського, який розпочав гру в запасі. Наш земляк за 5 хвилин до завершення гри пройшов лівим флангом, увірвався у штрафний і елегантно навісив на голову Торсбю, якому залишалось лише спрямувати м'яч у сітку воріт. Як наслідок, вольова перемога Дженоа – 3:2.

Попереду у підопічних Вієйра заплановано ще два спаринги – 31 липня проти іспанського Вільяреала та 9 серпня проти французького Ренна.

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