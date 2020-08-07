Маліновський – це маленький Мессі, – екс-керівник академії Шахтаря

"Маліновський – це маленький Мессі поза штрафним майданчиком. Він ламав ворота вже у 18 років. Ще годину після тренування він займався ударами з місця, під час бігу, на ходу. Гол Ювентусу – наслідок цих тренувань. Руслан – відкриття Серії А. Сподіваюся, стане відкриттям і в Лізі чемпіонів.

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Маліновський – не Ілічіч, його дальні удари я помітив на перших тренуваннях. Якби я був менеджером Манчестер Сіті або Реала, я б відправив скаута подивитися матчі Аталанти, тому що у цього хлопця є все. Дехто порівнює його з Недведом, але я не згоден. Для мене у нього щось є від Сініши Міхайловіча.

Я завжди говорив Руслану не бити по воротах. Він намагався завдавати удари з будь-якої позиції, через крик я втратив голос, але він мав рацію. Я пам'ятаю матчі, в яких м'яч два або три рази потрапляв у сітку після невловимих ударів з-за меж штрафного", – цитує Фундерата Сalcio Аtalanta з посиланням на Gazzetta dello Sport.

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